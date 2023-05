Nicarágua premia a maior barriga em concurso que celebra a maternidade

436

A poucos dias de seu terceiro parto, Verónica Espinoza saiu de casa apesar da chuva para participar de um concurso que premiou a gestante com a maior barriga - uma celebração curiosa da maternidade na Nicarágua.



A futura mamãe, de 36 anos e com 33 semanas de gestação, conta que seus vizinhos a convenceram a participar do concurso, realizado na terça-feira (30), no qual superou outras 14 gestantes, com uma barriga de 56 centímetros do tórax à pelve.



Ela disse que ficou "feliz porque pensava (terminar) pelo menos no segundo ou terceiro lugar" do concurso organizado por uma popular emissora de rádio sandinista.



María Mudi ficou com o segundo lugar, com uma barriga de 54 centímetros, e Ángela Vargas com o terceiro, com 51 centímetros.



As vencedoras ganharam geladeiras, fogões, berços e produtos para os bebês, além de prêmios em dinheiro em valores equivalentes a 60 e 140 dólares (aproximadamente 305 e 713 reais na cotação atual).



"Não tinha nada, não comprei nada, por negligência mesmo. Mas agora, graças a Deus, temos", disse Espinoza sobre os prêmios.



Cristian Medina, locutor da La Nueva Radio Ya, emissora que organiza o evento, explicou que esta é sua vigésima edição e que em 2022 a barriga vencedora tinha 57 centímetros. A marca histórica é de 63 centímetros e data de 2015.



Medina afirma que o objetivo deste concurso nacional para "celebrar as mamães" é oferecer apoio a gestantes com poucos recursos.