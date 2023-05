Em Nova York, fentanil substitui heroína

436

Mais de 80% dos usuários de drogas em Nova York usam fentanil, o poderoso opioide sintético responsável pelo aumento dramático de overdoses fatais nos Estados Unidos, mas apenas 18% o fazem voluntariamente, de acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira (31), que destaca os perigos do vício ao produto.



A crise dos opioides é um dos principais problemas de saúde pública dos Estados Unidos. A Agência de Medicamentos e Alimentos dos EUA (FDA) autorizou recentemente a venda sem receita de um antídoto para prevenir overdoses causadas por fentanil, o Narcan (naloxona).



Fabricado em laboratório e a custos mais baixos do que a heroína, o fentanil inundou o mercado de drogas dos Estados Unidos por anos e causou cerca de 70.000 mortes por overdose em 2022, de um total de 106.000 registradas no país, constituindo um grande recorde.



Enquanto a "esmagadora maioria" das pessoas entrevistadas para o estudo disse que sua droga "principal" era a heroína, elas "parecem ter poucos meios de evitar o fentanil", explicou a autora do estudo, Courtney McKnight, professora e assistente clínica de epidemiologia na Escola de Saúde Pública Global, da Universidade de York.



Para obter os resultados, publicados nesta quarta-feira no International Journal of Drug Policy, a equipe de McKnight realizou exames toxicológicos em uma amostra de 313 usuários de drogas, que responderam a um questionário ao mesmo tempo, e 162 dos quais responderam a entrevistas mais aprofundadas, entre outubro de 2021 e dezembro de 2022.



Como resultado, 83% dos participantes testaram positivo para fentanil, com ou sem heroína. Mas "apenas 18% disseram que usaram fentanil recentemente de forma intencional", afirmam os resultados do estudo.



Para Courtney McKnight, o perigo é o aumento do vício em fentanil, que é muito mais potente que a heroína e, portanto, apresenta um risco maior de overdose.



Nova York viu o número de overdoses fatais disparar nos últimos anos, de 942 em 2015 para 2.668 em 2021.



"Quase todos em nosso estudo disseram estar preocupados com uma overdose", disse a especialista à AFP. Com base nas respostas obtidas, quase um em cada quatro usuários teve uma overdose pelo menos uma vez nos seis meses anteriores ao trabalho.