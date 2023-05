Descendentes de escravos recorrem à Justiça na França para obter reparação

436

O Tribunal de Cassação da França, o máximo tribunal, examinou nesta quarta-feira (31) um recurso apresentado por várias associações e indivíduos para obter reparação do Estado pelo "preconceito transgeracional" sofrido pelos descendentes de escravos.



Após a rejeição de sua denúncia em primeira instância e em apelação, três associações e 23 indivíduos recorreram ao Tribunal de Cassação para estabelecer o preconceito relacionado ao tráfico de escravos africanos, no qual a França participou ativamente desde o século XVII até a abolição da escravidão, em 1848.



O reconhecimento desse preconceito permitiria, segundo o advogado dos demandantes, Patrice Spinosi, "ir além" da lei, "apenas simbólica", votada em 2001 na França e que estabeleceu o tráfico de escravos e a escravidão como crimes contra a humanidade.



O objetivo é obter uma indenização que alimente um fundo para as demandas dos descendentes de escravos, disse Spinosi à AFP.



A advogada-geral, Blandine Mallet-Bricout, que representa o Ministério Público, defendeu a rejeição do processo.



O Tribunal de Cassação anunciará sua decisão em 5 de julho.