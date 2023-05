Autoridades ambientais de Portugal autorizam 1ª mina de lítio

436

A Agência de Proteção Ambiental (APA) de Portugal autorizou nesta quarta-feira (31), com condições, a abertura da primeira mina de lítio no país, que conta com as maiores reservas europeias deste metal essencial para a fabricação de baterias e para a transição energética.



O projeto da empresa britânica Savannah Resources para extrair lítio perto da localidade de Boticas, em uma região rural do nordeste de Portugal, recebeu "uma declaração de impacto ambiental favorável, sujeita a uma série de condições", disse a APA, em um comunicado.



O projeto da mina do Barroso "foi modificado, consideravelmente, em relação à proposta inicial, com o objetivo de salvaguardar seus aspectos ambientais", relativos à proteção dos cursos de água, à biodiversidade e à gestão de resíduos, acrescentou a agência.



A Savannah celebrou a decisão, destacando, em um comunicado, que é a "primeira vez" que a APA emite uma declaração de impacto ambiental favorável a uma mina de lítio em Portugal.



Além do projeto da Savannah, em Boticas, e da companhia portuguesa Lusorecursos, no município vizinho de Montalegre, que está menos avançado, o governo português lançou há um ano uma licitação internacional para a exploração de lítio em seis regiões do país.



Junto com o cobalto e com o níquel, o lítio é um dos metais essenciais para a fabricação das baterias elétricas que substituirão os motores de combustão interna, um dos vilões do aquecimento global.