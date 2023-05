Rússia retira crianças de zonas na fronteira com Ucrânia alvo de bombardeios

436

As autoridades russas anunciaram, nesta quarta-feira (31), que começaram a retirar crianças de algumas zonas fronteiriças com a Ucrânia, alvo de intensos bombardeios nos últimos dias.



"A partir de hoje, estamos retirando nossas crianças dos distritos de Shebekinskii e Graivoronskii", disse o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.



"Um primeiro grupo vai ser enviado hoje para Voronezh", uma cidade situada a cerca de 250 quilômetros a nordeste.



Foi também na região de Belgorod que vários homens armados procedentes da Ucrânia entraram na semana passada. Esta incursão chocou o país e expôs as dificuldades de Moscou em proteger sua fronteira.



Desde então, várias zonas desta região têm sido alvo de intensos disparos de morteiros, artilharia e ataques de drones, segundo as autoridades locais.



Gladkov afirmou que quatro pessoas ficaram feridas na noite de terça-feira em um ataque "maciço" na cidade de Shebekino.



"A situação está se deteriorando", avaliou.



Ele afirmou que mais de 260 projéteis caíram na região de Belgorod na terça-feira.



Durante a noite, Gladkov anunciou que uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um bombardeio ucraniano contra um centro de deslocados.



Nas últimas semanas, os bombardeios e incursões na Rússia se multiplicaram. Kiev afirma estar preparando uma grande contraofensiva para repelir as forças russas dos territórios que ocupa na Ucrânia.



Mais ao sul, em Ilsky, na região russa de Krasnodar, um drone caiu dentro do perímetro de uma refinaria de petróleo nesta quarta-feira, sem causar vítimas, ou danos, anunciaram as autoridades locais.



No início de maio, esta mesma refinaria foi alvo de dois ataques de drones que provocaram incêndios.



A capital russa, Moscou, foi alvo de um ataque de drones sem precedentes na madrugada de terça-feira. Duas pessoas ficaram levemente feridas, e houve pequenos danos, relataram as autoridades.