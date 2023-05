436

O exército da Rússia afirmou nesta quarta-feira (31) que destruiu o último grande navio de guerra da marinha da Ucrânia, que estava ancorado no porto de Odessa, sul do país.



"Em 29 de maio, um ataque de alta precisão da Força Aérea russa na área de ancoragem no porto de Odessa destruiu o último navio de guerra da marinha ucraniana, o 'Yuri Olefirenko'", informou o exército russo em seu boletim diário.