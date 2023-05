436

O governo da China denunciou uma "provocação" dos Estados Unidos, depois de um incidente na semana passada entre um caça chinês e um avião militar de vigilância americano sobre o Mar da China Meridional.



"Este tipo de atividade perigosa e de provocação é a causa dos problemas de segurança no mar", disse Mao Ning, porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores.



Ele disse que Washington "deve parar de maneira imediata com esta forma de provocação perigosa".