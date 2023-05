Lula pede união na América do Sul mas Venezuela volta a provocar divisão

436

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pediu, nesta terça-feira (30), aos líderes de países sul-americanos reunidos em Brasília que superem as diferenças "ideológicas" e trabalhem em prol da integração regional, mas as discordâncias em torno da Venezuela voltaram a provocar divisão.



Pela primeira vez em quase uma década, os dirigentes das nações sul-americanas se encontraram para discutir projetos de cooperação e tentar recompor a integração regional, depois que a Unasul naufragou em meio às mudanças políticas nos países.



"Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem esforços de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação, e com isso todos perdemos", disse Lula antes de um encontro a portas fechadas com os demais líderes no Palácio do Itamaraty. "Os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica", acrescentou.



Contudo, o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, evidenciou o peso das divisões que permanecem na região. O líder de centro-direita criticou a defesa que Lula fez de Nicolás Maduro, quando o presidente brasileiro assegurou que as denúncias de autoritarismo na Venezuela eram resultado de uma "narrativa".



"Fiquei surpreso quando se falou que o que acontece na Venezuela é uma narrativa", disse Lacalle Pou durante seu discurso perante Lula e os demais dirigentes presentes, que transmitiu ao vivo em suas redes sociais.



"O pior que podemos fazer é tapar o sol com a peneira [...] Vamos dar [à Venezuela] o nome que tem e ajudar", afirmou o presidente uruguaio, que classifica Maduro como "ditador".



Na mesma linha se posicionou o chefe de Estado chileno, Gabriel Boric, ao assinalar que a situação venezuelana "não é uma construção narrativa", mas "uma realidade, séria". "Os direitos humanos devem ser respeitados sempre", declarou.



Mas Boric também concordou com o apelo reiterado de Caracas ao pedir a Estados Unidos e União Europeia que retirem as sanções que pesam sobre Maduro e seu governo.



Maduro, por sua vez, respondeu indicando que esses países "têm uma visão" e a Venezuela, "outra". "O mais importante é que houve um debate", afirmou, anunciando "uma nova fase" da integração sul-americana.



A saída do dirigente venezuelano do Palácio do Itamaraty no fim da tarde de hoje atraiu uma multidão de jornalistas e houve confusão, que terminou com agressões de agentes de segurança contra os comunicadores.



- E a Arábia Saudita? -



Lula, que reatou as relações diplomáticas com o governo da Venezuela que haviam sido rompidas por seu antecessor Jair Bolsonaro, recebeu Maduro em Brasília com honras na segunda-feira, e comemorou o "começo da volta" do líder chavista ao cenário sul-americano.



Após a reunião, Lula reiterou que "existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia e que ele [Maduro] cometeu erros", e, em contrapartida, destacou que o país vizinho vive uma "tranquilidade" inusitada.



"As mesmas exigências que o mundo democrático faz para a Venezuela não faz para a Arábia Saudita", disse Lula na entrevista coletiva.



O recebimento de Maduro por parte de Lula também irritou particularmente a oposição bolsonarista.



- Falta de projetos comuns -



Onze presidentes participaram do encontro definido por Lula como um "retiro" para dialogar de forma relaxada e franca.



Além dos presidentes já citados, estiveram presentes o argentino Alberto Fernández; o colombiano Gustavo Petro; o paraguaio Mario Abdo Benítez; o equatoriano Guillermo Lasso; o boliviano Luis Arce; o guianense Irfaan Ali, e o surinamês Chan Santokhi. O Peru, por sua vez, esteve representado pelo chefe de gabinete Alberto Otárola.



O encontro foi concluído com uma declaração consensual em prol de fortalecer a integração para "enfrentar os desafios compartilhados" e aumentar o intercâmbio comercial e os investimentos, mas sem acordos concretos.



Também foi criado um grupo de trabalho formado pelos chanceleres dos 12 países, que deverão se reunir em 120 dias para analisar os avanços.



A América do Sul "está unida nos discursos, mas não em projetos concretos", havia declarado o colombiano Petro aos jornalistas ao chegar.



- 'Irmandade' vs 'pluralidade' -



O último encontro entre os líderes sul-americanos tinha sido em 2014, durante a cúpula da Unasul em Quito.



Criada em 2008 por Lula (2003-2010), o argentino Néstor Kirchner e o então presidente venezuelano, Hugo Chávez, para contrabalançar a influência americana na região, a União das Nações Sul-Americanas foi criticada por alguns, durante anos, por ter um viés esquerdista.



"A gente tinha uma irmandade", disse Lula. "Isso não existe mais, [agora] está mais plural e nós precisamos aprender a conviver com essa pluralidade", acrescentou.



Paralisada depois de triunfos conservadores na região e das desavenças entre países pela crise venezuelana, o bloco está atualmente sem orçamento e sem sede.



Apenas permanecem na Unasul Bolívia, Guiana, Suriname, Venezuela e Peru - que nunca deixaram o bloco -, além de Brasil e Argentina, que voltaram este ano.