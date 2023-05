Presidente eleito do Paraguai diz que tem 'um país para reconstruir'

436

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, disse nesta terça-feira (30) que tem "um país para reconstruir", após ser proclamado oficialmente pela Justiça eleitoral vencedor das eleições de 30 de abril, ato do qual a oposição não participou.



"Com a bênção de Deus e a colaboração generosa de todos os paraguaios, temos pela frente um Estado a recuperar e um país a reconstruir. Nós, paraguaios, não podemos esperar mais tempo para alcançar uma sociedade próspera e com justiça social", assinalou o economista Peña, 44, após receber o certificado de vencedor das eleições para eleger o chefe de Estado pelos próximos cinco anos.



Peña deve tomar posse em 15 de agosto, substituindo Mario Abdo Benítez, pertencente a seu próprio grupo político, o Partido Colorado. O tribunal eleitoral havia convocado todos os cargos eleitos em abril - entre eles governadores, senadores e deputados - para receberem seus certificados, mas compareceram apenas representantes do Partido Colorado.



A eleição de Peña foi questionada pela oposição. Um setor denunciou uma fraude e protestou por 16 dias consecutivos em frente à sede da Justiça eleitoral. As manifestações resultaram em mais de 200 detidos.



O processo eleitoral foi monitorado por observadores da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos (OEA), que declararam as eleições transparentes.



Peña ressaltou que a democracia é um modelo de convivência pacífica e apontou que "as controvérsias humanas, naturais, são resolvidas no âmbito civilizado do direito", e que, "no outro extremo, apenas o caos, a anarquia, a violência e a destruição nos esperam".