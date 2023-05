436

A Coreia do Sul informou que um alerta de evacuação, emitido por mensagem de texto a moradores de Seul após o Norte lançar um pretenso veículo espacial na manhã desta quarta-feira (noite de terça, 30, no Brasil), foi "emitido incorretamente".



"Informamos que o alerta emitido pelo Governo Metropolitano de Seul às 06h41 foi emitido incorretamente", informou o Ministério do Interior sul-coreano, referindo-se a um alerta de emergência enviado para celulares de toda Seul após o lançamento.