436

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, nesta terça-feira (30), em um bombardeio ucraniano sobre um centro para deslocados na província russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador provincial, Viacheslav Gladkov.



"As forças armadas ucranianas dispararam com artilharia contra um centro para deslocados que abriga civis de idade avançada e crianças [...] Um segurança morreu e duas pessoas ficaram feridas", explicou Gladkov em seu canal do Telegram.