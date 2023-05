EUA não apoia ataques nos territórios russos

436

Os Estados Unidos declararam, nesta terça-feira (30), que não apoiam ataques dentro da Rússia, depois que drones atingiram prédios em Moscou. Entretanto, eles responsabilizam a Rússia pela invasão da Ucrânia.



"No geral, não apoiamos os ataques dentro da Rússia. Temos nos concentrado em fornecer à Ucrânia o equipamento e o treinamento necessários para retomar seu próprio território soberano", disse um porta-voz do Departamento de Estado durante a visita do secretário americano, Antony Blinken, à Suécia.



Segundo o porta-voz, os Estados Unidos ainda estavam avaliando o que aconteceu em Moscou, onde alguns edifícios residenciais foram atacados pela primeira vez desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. O presidente russo, Vladimir Putin, culpou Kiev pelas incursões.



O funcionário do Departamento de Estado, no entanto, destacou que a Rússia havia realizado ataques aéreos na capital ucraniana, na terça-feira, pela décima-sétima vez em maio.



"A Rússia começou esta guerra não provocada contra a Ucrânia. A Rússia poderia terminá-la a qualquer momento, retirando suas forças da Ucrânia, ao invés de lançar ataques brutais contra as cidades e o povo da Ucrânia todos os dias", enfatizou.