436

Os Estados Unidos declararam, nesta terça-feira (30), que não apoiam ataques dentro da Rússia, depois que drones atingiram prédios em Moscou. Entretanto, eles responsabilizam a Rússia pela invasão da Ucrânia.



"No geral, não apoiamos os ataques dentro da Rússia. Temos nos concentrado em fornecer à Ucrânia o equipamento e o treinamento necessários para retomar seu próprio território soberano", disse um porta-voz do Departamento de Estado durante a visita do secretário americano, Antony Blinken, à Suécia.