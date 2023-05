Homem perde R$ 200 mil em golpe envolvendo falsa namorada e criptomoedas

436

O homem fez um apelo para Binance ajuda-lo na situação (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Alexandr Gutu, um cozinheiro de origem moldava, perdeu todas as suas economias após ser vítima de um golpe online aplicado por uma mulher com quem acreditava ter um relacionamento. De acordo com informações, Gutu estava juntando dinheiro para adquirir uma casa própria e trazer sua família para morar com ele em Derbyshire, Inglaterra. No entanto, após ser enganado e perder cerca de R$ 260 mil (42.000 libras), seu sonho foi adiado.





Gutu conheceu a mulher por meio de um aplicativo de relacionamento. Ela afirmou que seu tio poderia ajudá-lo a ganhar muito dinheiro investindo em criptomoedas. Convencido de que estavam em um relacionamento sério, Gutu decidiu confiar nela e enviou uma pequena quantia para investir. Após obter sucesso no primeiro investimento, ele enviou uma soma muito maior e, em seguida, os golpistas desapareceram junto com o dinheiro, excluindo a conta da suposta namorada.





Em entrevista, Gutu lamentou a situação e disse que levará pelo menos dois anos trabalhando todos os dias para recuperar o dinheiro perdido. Ele admitiu que a culpa era sua por confiar na pessoa que acreditava ser sua namorada e revelou que tinham longas conversas sobre vida, família e futuro. Foi durante uma dessas conversas que a falsa namorada ofereceu ajuda financeira, iniciando o golpe.





O caso foi relatado à Action Fraud, uma instituição que lida com golpes desse tipo, e ao departamento de fraudes da polícia de Derbyshire, que encaminhou Gutu ao serviço financeiro. O banco informou que não pode reembolsá-lo e sugeriu que ele tentasse entrar em contato com a corretora de criptomoedas que estava utilizando no momento do golpe. Atualmente, Gutu busca doações online para recuperar parte do dinheiro perdido, ciente de que ninguém tem a obrigação de ajudá-lo, mas decidido a tentar de qualquer maneira.