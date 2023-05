Pegada na lama na Amazônia colombiana pode ser de criança desaparecida

As buscas são pelos irmãos de 13, 9 , 4 anos e 11 meses (foto: Reprodução/Forças Militares da Colômbia)

Nesta terça-feira (30/5), forças militares colombianas descobriram uma pegada na lama, que pode ser de uma das crianças desaparecidas em decorrência de um acidente aéreo na Amazônia colombiana. Além da pegada, foram encontrados frutos consumidos no local, sugerindo a presença das crianças na área. Segundo comunicado das Forças Armadas, as buscas prosseguem com o apoio de equipes satélites, que orientam as tropas e comunidades indígenas envolvidas na operação.