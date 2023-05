Companhia aérea vai pesar passageiros de voos internacionais

A companhia aérea Air New Zealand realizará a pesagem de passageiros que embarcarem em voos internacionais partindo do Aeroporto Internacional de Auckland até o dia 2 de julho de 2023, conforme informações divulgadas pela CNN. A medida é uma exigência da Autoridade de Aviação Civil da Nova Zelândia e tem como objetivo coletar informações sobre a carga e a distribuição de peso nos aviões.

Segundo Alastair James, especialista em otimização do controle de carga da empresa, todos os itens que são embarcados em uma aeronave são pesados, desde as bagagens até as refeições servidas a bordo. Para determinar o peso médio de passageiros, tripulantes e bagagens de cabine, a pesquisa em andamento será utilizada como base.