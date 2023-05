Air New Zealand pesará passageiros em voos internacionais até 2023

436

Os passageiros deverão pesar-se em uma balança digital durante o check-in e colocar suas bagagens em outra balança para pesagem separada. (foto: Divulgação/ Air New Zealand) A companhia aérea Air New Zealand realizará a pesagem de passageiros que embarcarem em voos internacionais partindo do Aeroporto Internacional de Auckland até o dia 2 de julho de 2023, conforme informações divulgadas pela CNN. A medida é uma exigência da Autoridade de Aviação Civil da Nova Zelândia e tem como objetivo coletar informações sobre a carga e a distribuição de peso nos aviões.





Segundo Alastair James, especialista em otimização do controle de carga da empresa, todos os itens que são embarcados em uma aeronave são pesados, desde as bagagens até as refeições servidas a bordo. Para determinar o peso médio de passageiros, tripulantes e bagagens de cabine, a pesquisa em andamento será utilizada como base.





Os passageiros deverão pesar-se em uma balança digital durante o check-in e colocar suas bagagens em outra balança para pesagem separada. A fim de proteger a privacidade dos indivíduos, a companhia aérea garante que os dados coletados são anônimos e que, ao pesar-se, a informação é enviada diretamente para a pesquisa, sem ser exibida em qualquer tela, ou seja, não será vista por ninguém, nem mesmo pelos funcionários.





A pesquisa envolvendo passageiros de voos domésticos foi concluída em 2021, enquanto a versão voltada para passageiros internacionais foi adiada e está sendo realizada este ano devido à pandemia.