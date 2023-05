Rússia afirma distribuição de 1,5 milhão de passaportes em territórios ocupados na Ucrânia

436

A Rússia distribuiu 1,5 milhão de passaportes nos territórios ocupados por suas tropas na Ucrânia, informou o primeiro-ministro Mikhail Mishustin nesta terça-feira (30).



Vários habitantes das regiões ocupadas disseram à AFP que foram pressionados a obter documentos russos, já que são necessários para muitos procedimentos administrativos.



"Desde outubro, cerca de 1,5 milhões de pessoas das novas regiões receberam passaportes russos", declarou Michustin em uma reunião do governo.



O ministro referiu-se às regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, que estão controladas pelos russos.



A Rússia afirma ter anexado as quatro regiões, embora não tenha controle total sobre esses territórios.



"É importante que todos os seus moradores sintam as verdadeiras mudanças que estão ocorrendo nas cidades e vilas, que vejam que as ruas e casas estão sendo reconstruídas", pontuou o ministro russo.



A Rússia distribui passaportes para moradores de áreas controladas por separatistas russos há anos no leste da Ucrânia e na península da Crimeia, anexada em 2014.



A União Europeia (UE) alertou que não reconhecerá passaportes russos emitidos nas regiões da Ucrânia - ocupadas por Moscou.