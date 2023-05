Colono israelense morre em ataque palestino na Cisjordânia ocupada

436

Um colono israelense morreu ao ser atingido por tiros disparados por palestinos nesta terça-feira (30) perto de um assentamento no norte da Cisjordânia ocupada, informaram fontes israelenses e palestinas.



"O ferido chegou em estado crítico e tivemos que declarar sua morte, apesar dos esforços dos funcionários", anunciou o hospital Hillel Yaffe em Hadera, no centro de Israel, sem identificar a vítima.



O exército israelense havia informado mais cedo um ataque perto do assentamento de Hermesh e que um civil israelense havia sido baleado.



O Conselho Regional de Shomron, que administra os assentamentos no norte da Cisjordânia, afirmou que a vítima morava no assentamento de Hermesh, perto da cidade palestina de Jenin.



As brigadas dos mártires de Al Aqsa, o braço armado do partido Fatah, do presidente palestino Mahmud Abbas, anunciaram em um comunicado que os combatentes do grupo "abriram fogo contra um veículo que transportava um colono" na estrada que leva a Hermesh e "o feriram diretamente".



O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que as forças de segurança estão procurando por "terroristas responsáveis pelo ataque".



Quase três milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967. Cerca de 490 mil israelenses vivem em assentamentos considerados ilegais pela ONU, segundo o direito internacional.