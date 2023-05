Elon Musk se reúne com chanceler chinês em Pequim

436

O presidente da Tesla, o bilionário americano Elon Musk, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, nesta terça-feira (30) em Pequim, informou o governo comunista em um comunicado.



Qin disse a Musk que a China está "comprometida com a criação de um melhor ambiente de negócios, orientado para o mercado, baseado no Estado de Direito e internacionalizado" para empresas estrangeiras, de acordo com o comunicado.



A visita de Musk é a primeira à China desde o início da pandemia da covid-19.



Sua empresa de veículos elétricos anunciou em abril que construiria uma nova fábrica de baterias em Xangai, a segunda fábrica da Tesla na cidade depois da chamada Gigafactory, que começou a ser construída em 2019.



De acordo com o ministério chinês das Relações Exteriores, Musk disse a Qin em sua reunião de hoje que a Tesla está disposta a expandir seus negócios no país.