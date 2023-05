Dinamarca vai triplicar gastos militares na próxima década

436

A Dinamarca anunciou nesta terça-feira (30) que vai triplicar os gastos militares nos próximos 10 anos, após a invasão russa da Ucrânia, com investimentos no leste, no Atlântico norte e no Ártico.



"O governo quer reforçar de forma considerável a defesa e a segurança da Dinamarca, destinando quase 143 bilhões de coroas (20,5 bilhões de dólares, 102 bilhões de reais) durante os próximos 10 anos", afirmou o ministro da Defesa interino, Troels Lund Poulsen, em um comunicado.



A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, que é especulada como uma potencial nova secretária-geral da Otan, anunciou na segunda-feira uma nova financeira à Ucrânia, com o valor adicional de 2,6 bilhões de dólares (R$ 13 bilhões), em 2023 e 2024.



Em 2024, os gastos militares (investimento em equipamentos, funcionários, infraestruturas...) alcançarão 6,9 bilhões de coroas, contra 6,7 bilhões este ano, e deve triplicar até 19,2 bilhões em 2033, segundo o projeto do governo.



As medidas serão financiadas em particular com o fim de um dia de feriado no país.



Para o governo, que pretende destinar 2% do PIB para o setor de Defesa até 2030 (objetivo da Otan), o país tem três objetivos.



"O objetivo continua sendo que o Ártico e o Atlântico Norte sejam uma zona de baixa tensão. Também devemos proteger a Dinamarca e cumprir nossa obrigação de garantir a responsabilidade conjunta pela segurança no Báltico", disse o ministro.



"Ao mesmo tempo, a Dinamarca deve seguir apoiando a Ucrânia de forma significativa", acrescentou.