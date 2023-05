Missão chinesa Shenzhou-16 decola com destino à estação espacial Tiangong

436

A China enviou nesta terça-feira (30) três astronautas da missão Shenzhou-16 à estação espacial Tiangong, incluindo o primeiro cientista civil como parte da equipe.



A tripulação viaja a bordo de um foguete Longa Marcha 2F, que decolou da Estação de Lançamento de Satélites de Jiuquan, na região nordeste da China, às 9H31 (22H31 de Brasília, segunda-feira).



O lançamento foi um "sucesso completo e os astronautas estão em boas condições", declarou Zou Lipeng, diretor do centro de Jiuquan.



A segunda maior economia do mundo investiu um grande orçamento no programa espacial, comandado pelos militares, com a esperança de enviar humanos à Lua e alcançar Estados Unidos e Rússia na corrida espacial.



O comandante da missão é Jin Haipeng - em sua quarta missão espacial, de acordo com a imprensa estatal - e a tripulação conta ainda com o engenheiro Zhu Yangzhu.



Eles viajam com Gui Haichao, professor de Aeronáutica e Astronáutica na Universidade Beihang, que conduzirá testes científicos durante a missão, anunciou na segunda-feira o porta-voz da Agência Espacial de Voos Tripulados do país, Lin Xiqiang.



O astronauta será responsável por "experimentos em órbita de larga escala para estudar novos fenômenos quânticos, sistemas espaciais de tempo-frequência de alta precisão, a verificação da relatividade geral e a origem da vida", acrescentou o porta-voz.



A estação Tiangong é o principal elemento do programa espacial chinês, que já enviou sondas para Marte e para a Lua.



Esta é a primeira missão a viajar para Tiangong desde que a missão entrou na fase "de aplicação e desenvolvimento", informou o governo chinês.



Uma vez em órbita, Shenzhou-16 será acoplada ao módulo central Tianhe da estação antes que a tripulação entre em contato com os três astronautas da missão tripulada anterior, Shenzhou-15, que está há seis meses no espaço e retornará à Terra nos próximos dias.



Jonathan Mcdowell, astrônomo e astrofísico do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, declarou à AFP que o voo desta terça-feira representa uma representa "uma rotatividade normal de tripulação", mas que isto é significativo.



- Palácio celestial -



"Acumular profundidade de experiência em operações de voos espaciais é importante e não exige novos marcos espetaculares o tempo todo", comentou Mcdowell.



Durante o governo do presidente Xi Jinping, a China intensificou as operações para conquistar o "sonho espacial



Além de uma estação espacial, a China planeja construir uma base na Lua. A Agência Espacial pretende concretizar uma missão lunar tripulada até 2030.



"O principal objetivo é fazer um primeiro pouso (com tripulação) na Lua até 2030 e concretizar uma exploração científica lunar, além de uma análise em termos de tecnologia", disse o porta-voz Lin Xiqiang.



O módulo final da estação Tiangong (que significa "Palácio Celestial") foi acoplado no ano passado à principal estrutura.



A estação contém vários equipamentos científicos de vanguarda, incluindo "o primeiro sistema de relógio espacial atômico frio", segundo a agência estatal de notícias Xinhua.



A estação Tiangong deve permanecer em órbita terrestre baixa, a uma distância entre 400 e 450 km acima do planeta por pelo menos 10 anos, para permitir que a China mantenha uma presença humana no espaço a longo prazo.



A estação terá uma tripulação permanente, em um sistema de rodízio com equipes de três astronautas, que conduzirão experimentos científicos e ajudarão a testar novas tecnologias.