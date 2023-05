Confrontos deixam mais de 30 soldados da força internacional feridos em Kosovo

436

Mais de 30 membros da força internacional para Kosovo (KFOR), liderada pela Otan, ficaram feridos nesta segunda-feira (29) em confrontos no norte desta antiga província sérvia, onde manifestantes sérvios exigem a destituição de prefeitos albaneses.



Soldados dos contingentes italiano e húngaro da KFOR "foram alvo de ataques não provocados e sofreram fraturas e queimaduras devido à explosão de artefatos incendiários, enquanto continham os grupos mais ativos da multidão", informou a força multinacional.



Segundo o Ministério da Defesa húngaro, mais de 20 soldados daquele país estão entre os feridos. O chanceler da Itália, Antonio Tajani, deu conta de 11 soldados italianos feridos.



A OTAN condenou "de forma enérgica" o que chamou de "ataques inaceitáveis" contra as tropas da KFOR. A polícia kosovar usou gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes sérvios que exigiam a retirada do norte de Kosovo, onde são maioria, dos prefeitos albaneses que tomaram posse. Mais de 50 sérvios ficaram feridos nos confrontos, segundo o canal de TV estatal sérvio RTS.



Os prefeitos albaneses, que os manifestantes não consideram representantes legítimos, foram nomeados após as eleições locais organizadas por autoridades kosovares em abril em municípios habitados majoritariamente por sérvios. Estes últimos boicotaram amplamente a votação.



Na manhã de hoje, os sérvios, que também exigem a saída das forças de segurança destacadas há dias na região, concentraram-se em frente a uma prefeitura e tentaram entrar, sendo impedidos pela polícia.



Segundo a corporação armada, houve manifestações em frente a três prefeituras no norte de Kosovo, antiga província da Sérvia que proclamou independência em 2008. Cerca de 120.000 sérvios, muitos deles leais a Belgrado, vivem em Kosovo, que tem 1,8 milhão de habitantes, a maioria albaneses.