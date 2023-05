Coreia do Norte confirma lançamento de satélite espião em junho

436

A Coreia do Norte confirmou que lançará um satélite de espionagem em junho para monitorar os movimentos militares dos Estados Unidos e seus parceiros em tempo real, anunciou a agência de notícias oficial KCNA nesta terça-feira (30, tarde de segunda em Brasília).



O "satélite número 1 de reconhecimento militar" será "lançado em junho" para "enfrentar as perigosas ações militares dos Estados Unidos e seus vassalos", disse Ri Pyong Chol, vice-presidente da comissão militar central do partido no poder, segundo o jornal KCNA.



O Japão disse nesta segunda-feira que Pyongyang havia notificado que planejava lançar um "satélite" nas próximas semanas.



O gabinete do primeiro-ministro Fumio Kishida disse no Twitter nesta segunda-feira que as autoridades japonesas acreditavam que o lançamento envolveria um "míssil balístico".



De acordo com Tóquio, Pyongyang informou à guarda costeira japonesa que lançará um foguete entre 31 de maio e 11 de junho, que cairá nas águas do Mar Amarelo, do Mar da China Oriental ou do leste da Ilha de Luzon, nas Filipinas.



A Coreia do Norte intensificou seus lançamentos de mísseis nos últimos meses, alguns dos quais ativaram sistemas de emergência em partes do Japão.



O desenvolvimento de um satélite de reconhecimento foi um dos principais projetos de defesa de Pyongyang revelados no ano passado pelo líder norte-coreano, Kim Jong Un.