Barco turístico vira na Itália e deixa quatro mortos

436

Quatro pessoas morreram quando um barco turístico virou no domingo (28) no Lago Maggiore, no norte da Itália - disseram as autoridades nesta segunda-feira (29).



A embarcação de 16 metros de comprimento virou na tarde de domingo em Lisanza, no extremo-sul do lago, depois de uma tempestade repentina e ventos fortes.



"Os corpos de quatro pessoas foram encontrados", disse à AFP o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari.



O Ministério das Relações Exteriores de Israel indicou que um dos mortos é um cidadão israelense, na casa dos 50 anos.



Outros dois mortos são italianos - um homem de 62 anos e uma mulher de 53 anos - que trabalhavam nos serviços de Inteligência de seu país e estavam em viagem particular, segundo um comunicado dos serviços de segurança italianos.



De acordo com a imprensa local, a quarta vítima é uma russa de 50 anos, companheira do capitão da embarcação.



O presidente da região da Lombardia, Attilio Fontana, lamentou na noite de domingo "um incidente gravíssimo", causado por um "redemoinho".



Ainda conforme os jornais italianos, cerca de 20 sobreviventes foram resgatados da água por outras embarcações, ou conseguiram nadar até a margem. O barco transportava turistas italianos e estrangeiros e afundou rapidamente, acrescentaram veículos de comunicação.



O Lago Maggiore está localizado no sul dos Alpes e é um destino turístico muito popular na região.