Novas eleições legislativas na Grécia serão em 25 de junho

A Presidência grega anunciou, nesta segunda-feira (29), que as novas eleições legislativas serão em 25 de junho, disputa na qual o partido do ex-primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis procura aumentar a maioria simples obtida em 21 de maio.



"As novas eleições serão realizadas em 25 de junho", determinou o decreto presidencial.



Nas últimas eleições, Mitsotakis, do partido de direita Nova Democracia (ND), obteve uma vitória ampla, mas ficou sem maioria absoluta. Nesse contexto, disse não ser possível formar governo e propôs a convocação de novas eleições.



Seu partido obteve 40,8% dos votos, ficando 20 pontos à frente de seu principal adversário, o partido de esquerda Syriza, do ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras, que sofreu uma grande derrota.



Mitsotakis, que chegou ao poder em 2019, conquistou 146 cadeiras, faltando cinco para formar um governo sozinho.