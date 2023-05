Japão em alerta contra mísseis após anúncio de satélite norte-coreano

436

Nesta segunda-feira, o Japão ativou suas defesas contra mísseis balísticos, prometendo interceptar qualquer projétil que possa ameaçar seu território. Essa decisão vem após a Coreia do Norte anunciar o lançamento de um satélite entre 31 de maio e 11 de junho.





A Coreia do Norte, conhecida por possuir armas nucleares, informou ter concluído seu primeiro satélite espião militar e que o líder Kim Jong Un autorizou os preparativos finais para o lançamento. Esse lançamento seria mais um evento na série de testes de armas e lançamentos de mísseis realizados pelo país nos últimos meses, incluindo um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido.





O Ministério da Defesa do Japão acredita que a Coreia do Norte lançará o foguete transportando o satélite sobre a cadeia de ilhas do sudoeste, assim como ocorreu em 2016. Especialistas afirmam que o novo satélite faz parte de um programa de tecnologia de vigilância, incluindo drones, com o objetivo de aprimorar a capacidade de atingir alvos em tempos de guerra.





Em um comunicado, o Ministério da Defesa do Japão declarou que tomará medidas destrutivas contra mísseis balísticos e outros que estejam confirmados para atingir seu território. Para isso, o país utilizará o Standard Missile-3 (SM-3) ou o Patriot Missile PAC-3 para destruir um míssil norte-coreano.





O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou que qualquer lançamento de míssil norte-coreano constituiria uma violação grave das resoluções do Conselho de Segurança da ONU que condenam a atividade nuclear e de mísseis do país. O governo japonês pediu enfaticamente que a Coreia do Norte se abstenha de lançar o satélite e anunciou que cooperará com os Estados Unidos, a Coreia do Sul e outros países, fazendo todo o possível para coletar e analisar informações de qualquer lançamento.





A Coreia do Sul também se juntou ao Japão para exigir que a Coreia do Norte desista do lançamento do satélite. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul advertiu que, se a Coreia do Norte prosseguir com o lançamento, pagará um preço e sofrerá consequências.





Kim Gunn, enviado especial sul-coreano para assuntos de paz e segurança na península, conversou por telefone com seus colegas do Japão e dos Estados Unidos. Eles concordaram em trabalhar juntos em uma resposta unida da comunidade internacional ao planejado lançamento de satélite por Pyongyang.





A Coreia do Norte já tentou lançar satélites de "observação da Terra" várias vezes, tendo aparentemente colocado dois deles em órbita com sucesso, sendo o último em 2016. A imprensa estatal norte-coreana criticou os planos de Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos de compartilhar dados em tempo real sobre seus lançamentos de mísseis, alegando que os três países estão planejando "medidas sinistras" para fortalecer a cooperação militar.