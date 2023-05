Xangai bate recorde de temperatura para maio em mais de um século

436

Xangai registrou, nesta segunda-feira (29), a temperatura mais elevada em um mês de maio em mais de um século, anunciou o serviço meteorológico da cidade do leste da China.



"A temperatura na estação de metrô Xujiahui atingiu 36,7°C" na tarde de segunda-feira, superando em um grau o recorde de 35,7°C registrado quatro vezes, em 1876, 1903, 1915 e 2018", informou o serviço meteorológico da maior cidade da China.



Em meados de maio, a ONU advertiu que o período 2023-2027 será, quase certamente, o mais quente já registrado na Terra, sob o efeito combinado dos gases de efeito estufa e do fenômeno climático 'El Niño', que elevam as temperaturas.



As temperaturas globais devem ultrapassar, em breve, a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris sobre o Clima, alertou a Organização Meteorológica Mundial (OMM).



Outros países asiáticos já experimentaram ondas de calor mortais que registraram recordes este ano.



O Acordo de Paris de 2015 busca conter o aumento da temperatura média do planeta a até 2°C na comparação com os níveis pré-industriais de 1850 a 1900 e, se possível, a 1,5°C em relação aos mesmos níveis.



