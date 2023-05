Forças israelenses matam palestino na Cisjordânia

436

As forças israelenses mataram um palestino nesta segunda-feira na Cisjordânia ocupada, anunciou o ministério palestino da Saúde.



Ashraf Mohammed Ibrahim, 37 anos, "foi morto pela ocupação israelense" na cidade de Jenin, norte da Cisjordânia, informou o ministério palestino.



De acordo com a agência palestina de notícias Wafa, Ibrahim era um agente do serviço de inteligência palestino.



O exército israelense anunciou uma operação na região, na qual "suspeitos abriram fogo contra os soldados", que responderam e "atiraram contra os homens armados".



"Os suspeitos lançaram artefatos explosivos contra as forças israelenses", acrescenta o exército em um comunicado.



Grupos de defesa dos prisioneiros palestinos afirmaram que seis pessoas foram detidas em Jenin.



Desde o início do ano, ao menos 155 palestinos, 20 israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram em atos de violência relacionados com o conflito israelense-palestino, de acordo com um balanço da AFP baseado nas informações divulgadas pelos dois lados.