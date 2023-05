Erdogan declara-se vencedor das eleições na Turquia

436

Recep Tayyip Erdogan (foto: MURAD SEZER / POOL / AFP )

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reivindicou a vitória neste domingo (28) no segundo turno das eleições presidenciais."Nossa nação nos confiou a responsabilidade de governar o país pelos próximos cinco anos", disse Erdogan a apoiadores do alto de um ônibus em seu distrito natal, Istambul."Cumpriremos todas as nossas promessas", disse o chefe de Estado, que está no poder há 20 anos, garantindo que "cada eleição é um renascimento"."Essas eleições mostraram que ninguém pode atacar as conquistas desta nação", continuou.Segundo a agência oficial turca Anadolu, Erdogan obteve 52,1% dos votos, contra 47,9% do seu adversário, Kemal Kiliçdaroglu, após a apuração de quase 99% dos votos.