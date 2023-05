Nicarágua investiga dioceses católicas por lavagem de dinheiro

436

A polícia da Nicarágua iniciou uma investigação por lavagem de dinheiro em dioceses católicas suspeitas de terem manipulado ilegalmente "fundos e recursos de contas bancárias" de opositores condenados, informou a entidade neste sábado.



Investigações "levaram à descoberta de centenas de milhares de dólares escondidos em bolsas localizadas em instalações pertencentes a dioceses do país", detalha o comunicado.



Segundo o texto, a polícia foi informada no último dia 19 sobre uma "atividade ilícita na gestão de fundos e recursos em contas bancárias que haviam pertencido a pessoas condenadas por traição à pátria". "O resultado das investigações confirmou a subtração ilegal de recursos de contas bancárias que foram congeladas por lei, bem como outros atos ilícitos, que estão sendo investigados, como parte de uma rede de lavagem de dinheiro descoberta em dioceses de diferentes departamentos."



A polícia afirmou que a Superintendência de Bancos solicitou à Conferência Episcopal da Nicarágua e ao líder da Igreja Católica nicaraguense, cardeal Leopoldo Brenes, a apresentação dos documentos que mostram as movimentações nas contas bancárias das dioceses.



A Nicarágua endureceu suas leis e seu controle sobre opositores após os protestos de 2018 contra o governo do presidente Daniel Ortega, no poder desde 2007, que se manteve no cargo em eleições questionadas pela oposição.



Órgãos internacionais denunciaram o governo Ortega por suas medidas contra os opositores. Estados Unidos e União Europeia mantêm sanções contra o governo da Nicarágua.