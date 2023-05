Manifestação climática termina com 1,5 mil detidos na Holanda

436

A polícia da Holanda prendeu neste sábado mais de 1,5 mil pessoas, entre elas uma atriz de "Game of Thrones", durante uma ação do movimento ambientalista Extinction Rebellion (XR) que bloqueou uma estrada de Haia para criticar os subsídios do governo às energias fósseis.



Os militantes bloquearam durante a tarde a autoestrada A12, no centro da cidade, na sétima ação deste tipo organizada pelo grupo no mesmo local.



"No total, 1.579 pessoas foram detidas, das quais 40 serão processadas", informou a polícia. Entre os detidos está a atriz Carice van Houten, 46, que interpretou a sacerdotisa "Melisandre" na série Game of Thrones.



Cerca de 7.000 pessoas participaram da manifestação de hoje, segundo um porta-voz do XR. Um dos militantes mordeu o agente que o estava prendendo, segundo as forças de segurança.



- Apoio popular -



A presença de personalidades culturais e de outras esferas é comum nos protestos do XR na Holanda. Carice van Houten foi liberada e voltou para casa, segundo a agência de notícias holandesa ANP, que citou o representante da atriz, sem especificar se ela será processada.



"Existe um grande apoio popular a uma verdadeira ação climática, e as pessoas se dão conta de que o governo se opõe ativamente a isto ao subsidiar a indústria das energias fósseis", explicou Aaron Pereira, 31, porta-voz holandês do XR, movimento que começou em 2018, no Reino Unido, e se estendeu a outros países.



A ação de autoridades contra os movimentos ambientalistas gera polêmica em vários países europeus, entre eles Holanda, Bélgica, França e Alemanha. Um tribunal belga condenou recentemente a polícia de Bruxelas a indenizar 12 militantes do XR por tê-los prendido, algemado e revistado nus.