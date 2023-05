Célebre Koji Yakusho se consagra em Cannes

436

Koji Yakusho, 67 anos, já era um dos atores mais famosos do Japão, tanto em filmes populares quanto em filmes de autor, mas sua consagração chegou em Cannes, ao levar o prêmio de melhor ator por seu trabalho em "Perfect Days", de Wim Wenders.



"Trabalhar com Wim Wenders foi uma experiência incrível", disse à AFP na premiação. Do mesmo diretor de "Paris, Texas" (Palma de Ouro em 1984), no filme Yakusho interpreta "Hirayama", um empregado silencioso e solitário das casas de banho públicas de Tóquio que coleciona fitas cassete de clássicos do rock.



"Wim tinha me passado pouquíssimas informações sobre o personagem. Havia muito mistério. Ainda hoje, é um personagem do qual ignoro quase tudo", disse Yakusho. "Foi a primeira vez que gravei assim, em uma curtíssima duração, sem ensaios", contou o japonês.



Wim Wenders usa no filme uma encenação com poucos diálogos, para narrar poeticamente o despertar para o mundo de um homem que havia se isolado após "um evento traumático".



Nascido em 1956, em Isahaya, Nagasaki, Koji Yakusho é um dos atores mais populares e prolíficos do cinema japonês contemporâneo. Começou sua vida profissional como funcionário da prefeitura, antes de se lançar na carreira de ator, em 1979, após frequentar uma escola de teatro.



"De 800 candidatos, quatro entraram, e hoje sou o único que é ator", lembrou, em entrevista de 2003 ao jornal francês "L'Humanité".



O primeiro papel importante dele foi em "Tampopo", de Juzo Itami, história de uma cozinheira que tenta encontrar a receita perfeita para a sopa de macarrão. O filme foi um sucesso em seu país e ajudou a lançar sua carreira.



O ator não parou de trabalhar desde então, tanto em filmes populares, como "Dança Comigo?", de Masayuki Suo (1996), quanto em obras de autor, como "Sleeping Man", de Kohei Oguri (Prêmio do Júri em Cannes em 1990 por "O Ferrão da Morte"), e "A Enguia", Palma de Ouro em 1997, no qual interpretou o papel principal.



"Já vim a Cannes cinco vezes, e cada vez é uma honra", disse à AFP. Nos últimos anos, ele trabalhou com o diretor Hirokazu Kore-eda (Palma de Ouro em 2018 por "A Family Affair") em um filme chamado "O Terceiro Assassinato" (2017), onde interpreta um homem que mata seu chefe após ser demitido.



"Faço, principalmente, cinema, embora também tenha rodado algumas séries. Minha preferência ainda é o cinema", ressaltou Yakusho.