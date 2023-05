Teerã acusa Zelensky de criticar Irã para obter mais armas

436

Teerã acusou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, neste sábado (27), de criticar o Irã com o objetivo de obter mais ajuda e armas das potências ocidentais para enfrentar a ofensiva russa.



A diplomacia iraniana reagiu a um vídeo divulgado na quarta-feira em que o líder ucraniano pediu ao "povo iraniano" que pressione seu governo para que se afaste do "terror russo" e pare de entregar drones para realizar ataques na Ucrânia.



"A repetição de falsas acusações do presidente ucraniano contra o governo e o povo iraniano" visa "atrair o máximo possível de armas e ajuda financeira dos países ocidentais", disse o porta-voz da diplomacia iraniana, Naser Kanani.



Em seu vídeo, legendado em persa, Zelensky denunciou que quando um drone Shahed 136 de fabricação iraniana "atinge um dormitório com estudantes, pessoas morrem, começa um incêndio, chegam equipes de resgate e, alguns minutos depois, um segundo Shahed chega para matar os socorristas".



A Ucrânia afirma ter derrubado 60 desses drones nas noites de quinta e sexta-feira, após uma série de bombardeios noturnos.



"Seus Shahed que aterrorizam a Ucrânia todas as noites implicam que o povo iraniano está sendo empurrado cada vez mais para o lado sombrio da história", disse Zelensky em seu vídeo.



O Irã admitiu que entregou drones a Moscou, mas disse que as entregas ocorreram antes da ofensiva na Ucrânia.



"A República Islâmica sempre declarou sua oposição à guerra na Ucrânia", insistiu Kanani neste sábado.