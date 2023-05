Representante da UE para Direitos Humanos visitará Cuba em novembro, anuncia Borrell

436

O representante especial da União Europeia para os Direitos Humanos, Eamon Gilmore, visitará Cuba em novembro, anunciou, nesta sexta-feira (26), em Havana, o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, após dialogar sobre esse tema com autoridades cubanas.



"Tenho o prazer de anunciar (...) a visita (à Cuba) do representante especial da União Europeia para os Direitos Humanos, Eamon Gilmore", disse Borrell, ao término do terceiro Conselho Conjunto UE-Cuba, no marco do Acordo do Diálogo Político e de Cooperação, assinado com Havana em 2016.



Em uma declaração lida para a imprensa, Borrell destacou que Havana e Bruxelas celebrarão, no final de novembro, um "importantíssimo diálogo nessa matéria (direitos humanos)", do qual Gilmore participará.



O chefe da diplomacia europeia explicou que analisou com as autoridades cubanas "a situação criada antes, durante e depois das manifestações e prisões de julho de 2021", um tema que será retomado por Gilmore durante sua visita à ilha.



Milhares de pessoas lotaram as ruas de Cuba ecoando o grito de "Liberdade" e "Temos fome". Cerca de 500 manifestantes foram condenados, alguns por até 25 anos de prisão, segundo os números oficiais mais recentes.



Na segunda-feira, um grupo de ONGs - incluindo Anistia Internacional e Human Rights Watch - enviou uma carta a Borrell para lhe pedir que a questão dos direitos humanos permaneça "no centro das relações da UE com Cuba".



"Sobre isso, falamos e expressamos nossa vontade de seguir discutindo", acrescentou Borrell, que já se reuniu com o ministro da Justiça, Oscar Silvera.



Borrell destacou que a UE deseja ter com Cuba "um marco de diálogo que nos permita falar sobre tudo o que nos une e nos diferencia, sem tabus nem proibições".



"A UE celebrou muitos diálogos com Cuba sobre Direitos Humanos, mas não se veem os resultados", tuítou a veterana opositora Marta Beatriz Roque.