Papa Francisco defende educação sexual para prevenir exploração e abuso

436

O Papa destacou a importância do acesso à educação para todas as crianças. (foto: Andreas Solaro/AFP)

O papa Francisco manifestou seu apoio à educação sexual para crianças e jovens como forma de prevenir a exploração e o abuso durante o Congresso Mundial de Ecocidades, em Roma, na última quinta-feira (25/5). Em uma videoconferência com jovens da Argentina, Estados Unidos, México e Colômbia, o pontífice respondeu às questões sobre violência sexual e sistema educacional.





Francisco destacou a necessidade de oferecer oportunidades de acesso à educação para todas as crianças e mencionou a comercialização do amor como consequência da falta de educação sexual. Segundo ele, o amor não deve ser comercializado e as crianças não devem ser exploradas. O papa afirmou que a educação é responsabilidade dos pais e da sociedade como um todo, e que as crianças precisam ser preparadas para compreender o significado do amor na vida.





Além disso, o pontífice condenou a pornografia, classificando-a como 'a forma mais grosseira de comercialização do amor' e destacou que muitas vezes ela substitui a educação e prejudica os relacionamentos emocionais e sexuais dos jovens. Em outubro de 2022, em um encontro com seminaristas, o papa já havia criticado a pornografia online, considerando-a um vício que afeta até mesmo padres e freiras, e ressaltou que o diabo se aproveita dessa situação para enfraquecer o coração sacerdotal.





Em 2019, Francisco também defendeu a implementação de uma 'educação sexual objetiva, sem colonização ideológica' nas escolas e enfatizou a importância de selecionar cuidadosamente os professores responsáveis por abordar o tema, além de incentivar o debate sobre o assunto em casa.