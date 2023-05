Justiça da Guatemala confirma exclusão de candidato presidencial

436

A Corte de Constitucionalidade (CC), máxima instância judicial da Guatemala, confirmou nesta sexta-feira (26) a exclusão temporária como candidato presidencial, nas eleições de junho, de um empresário que liderava várias pesquisas.



Em um comunicado, a CC anunciou que rejeitou os recursos de Carlos Pineda, que buscava reverter uma decisão judicial da sexta-feira passada que suspendeu sua candidatura devido a supostas irregularidades em uma assembleia de seu partido.



"A corrupção venceu, a Guatemala perdeu. Não à fraude eleitoral", tuitou o candidato de direita após tomar conhecimento da decisão provisória da CC. A decisão final ainda está pendente e poderá ser anunciada nos próximos dias.



Logo em seguida, Pineda, de 51 anos, que concorria pelo partido Prosperidad Ciudadana, juntou-se a uma manifestação de dezenas de seus simpatizantes em frente à sede da Corte. A denúncia que o manteve fora da disputa foi feita pelo grupo Cambio, ao qual ele pertencia.



O Tribunal Supremo Eleitoral já excluiu vários candidatos das eleições gerais de 25 de junho, incluindo a ativista indígena de esquerda Thelma Cabrera e Roberto Arzú, filho do falecido ex-presidente Álvaro Arzú (1996-2000), que tinham uma alta intenção de voto.



No caso de Cabrera, a autoridade eleitoral alegou que seu candidato a vice-presidente tinha uma denúncia pendente, e em relação a Arzú, que ele iniciou sua campanha antes do permitido.



Em um comunicado divulgado no último sábado, a União Europeia expressou sua "preocupação" com "as repetidas decisões de exclusão de candidaturas eleitorais".



Uma pesquisa do jornal Prensa Libre no início de maio colocou Pineda na liderança das intenções de voto, com 23,1%, seguido pela ex-primeira-dama social-democrata Sandra Torres, com 19,5%.



Em seguida, com 10,1%, está o ex-funcionário da ONU Edmond Mulet, de centro, e com 9,2%, a conservadora Zury Ríos, filha do falecido ex-ditador Efraín Ríos Montt (1982-1983).



Cerca de 9,3 milhões de guatemaltecos estão aptos a votar para escolher o sucessor do presidente Alejandro Giammattei, que tem uma reprovação de 75% da população, segundo outra pesquisa do Prensa Libre.



Também serão eleitos 160 deputados para o Congresso, 340 prefeitos e 20 deputados do Parlamento Centro-Americano.