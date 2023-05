Garoto de 11 anos baleado por policial após pedido de ajuda recebe alta

436

O garoto foi encaminhado para o Centro Médico da Universidade de Mississippi, em Jackson, onde recebeu um tubo peitoral para ajudar a inflar o pulmão que colapsou com o impacto (foto: Pexels) Um garoto de 11 anos foi atingido no peito por um tiro no peito durante pedido de socorro que ele mesmo proferiu a policiais do Departamento de Polícia de Indianola, Estados Unidos, no sábado (20/5). O menino recebeu alta na quarta-feira (24/5). A família ainda não entende o motivo de ele ter sido baleado pelo policial.

O menino ligou para o telefone de emergência das autoridades para proteger sua mãe de uma possível perturbação doméstica advinda de uma visita do pai de outra criança da família.

Para a CNN, a mãe da criança, Nakala Murry, conta o momento em que seu filho foi baleado. O policial chegou à residência e “ele tinha sua arma apontada para a porta de entrada e pediu para que quem estivesse dentro de casa saísse". O disparo ocorreu quando o garoto entrou na sala de estar, pelo canto do corredor, de maneira súbita. “Ele levou um tiro. Eu não sei porque. O mesmo policial que pediu para que ele saísse. [Meu filho] fez isso e foi baleado. Ele continuou perguntando ‘Por que ele atirou em mim? O que eu fiz de errado?” – diz Nakala. Enquanto ela e o policial tentavam estancar os ferimentos, o menino “cantava música gospel e orava, sangrando”.



O garoto foi encaminhado para o Centro Médico da Universidade de Mississippi, em Jackson, onde recebeu um tubo peitoral para ajudar a inflar o pulmão que colapsou com o impacto. Ele também sofreu fraturas nas costelas e laceração hepática. A criança recebeu alta na quarta-feira.

A família busca por registros de câmeras do traje do policial Greg Capers, que, de acordo com o Departamento de Polícia de Indianola, seria o responsável pelos disparos. Mesmo por meio do requerimento do advogado no caso, a disponibilidade das imagens foram negadas por conta de ‘uma investigação em andamento’. Também procuram por registros de câmeras de segurança em um posto de gasolina próximos.

“Eu só estou feliz pelo meu filho estar vivo”, disse a mãe.