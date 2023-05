FMI eleva previsão de crescimento dos EUA para este ano

436

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou ligeiramente a previsão de crescimento do PIB dos Estados Unidos para este ano, e advertiu que a desaceleração econômica aumentará um pouco o desemprego em 2024.



O Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos crescerá 1,7% este ano, em comparação com o 1,6% estimado anteriormente. Além disso, em 2024, terá aumento de 1%, disse o FMI em comunicado.



"A economia americana se mostrou resiliente apesar do endurecimento significativo de suas políticas monetárias e orçamentárias em 2022", assinala o comunicado que, não obstante, afirma que "a inflação continua sendo um problema persistente".



A taxa de desemprego, que atualmente está em um mínimo quase histórico, aumentará levemente, com um "crescimento lento" que a situará em 4,4% no fim de 2024.



Sobre a inflação, a diretora-gerente do Fundo, Kristalina Georgieva, disse que a resistência da demanda e a força do mercado de trabalho foram "uma espécie de faca de dois gumes" para a economia americana.



"Sem dúvida, foram um estímulo para as famílias americanas, mas também contribuíram para uma inflação mais persistente do que estava previsto", afirmou em entrevista coletiva após divulgar os dados.



Em resposta, as taxas de juros do Federal Reserve (Fed, banco central) "terão que ser um pouco mais altas durante mais tempo", se a entidade monetária quiser colocar a inflação dentro da meta de 2% ao ano, estimou.