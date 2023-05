Blinken falará na Finlândia sobre guerra na Ucrânia

436

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitará o mais novo membro da Otan, a Finlândia, na próxima semana, onde fará um discurso promovendo a defesa da Ucrânia contra a Rússia - anunciou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (26).



Blinken viajará para Helsinque nos dias 1º e 2 de junho, após uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da aliança atlântica em Oslo, na Noruega. Ele visitará primeiro a Suécia, que também pretende ingressar na Otan, e se reunirá com os primeiros-ministros dos três países.



Em Helsinque, Blinken destacará "todas as formas pelas quais a agressão da Rússia contra a Ucrânia foi um fracasso estratégico", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.



Ele descreverá os "esforços contínuos" dos Estados Unidos "para apoiar a defesa da Ucrânia de seu território, soberania e democracia na busca por uma paz justa e duradoura", afirmou.



Finlândia e Suécia, que durante muito tempo mantiveram uma aparência oficial de neutralidade para evitar conflitos com Moscou, apresentaram sua candidatura de adesão à Otan após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.



A Finlândia aderiu oficialmente à aliança atlântica em abril.



Turquia e Hungria ainda não aprovaram a adesão da Suécia à Otan, cujas decisões de adesão precisam de unanimidade.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pressionou Estocolmo pela presença na Suécia de membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). A legenda é considerada "terrorista" por Ancara.



Diplomatas ocidentais expressaram uma cautelosa esperança de que a Turquia levante suas objeções, após o segundo turno da eleição presidencial de domingo nesse país.



A visita de Blinken à Suécia será na cidade de Lulea (norte), onde participará das conversas do Conselho de Tecnologia e Comércio EUA-União Europeia - em particular, sobre como enfrentar os avanços da China.