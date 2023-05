Irã liberta trabalhador humanitário belga em troca de prisioneiros

436

O trabalhador humanitário belga Olivier Vandecasteele, detido no Irã há 455 dias, foi libertado nesta sexta-feira (26) em uma troca de prisioneiros entre Bruxelas e Teerã, em uma operação mediada por Omã.



O Ministério das Relações Exteriores de Omã anunciou que os dois presos "foram transportados de Teerã e Bruxelas para Mascate (...) para preparar seu retorno para os respectivos países", sem mencionar a identidade dos beneficiados.



O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, informou que Vandecasteele já se encontrava em Omã e que poderá retornar ao seu país nesta sexta-feira.



"Olivier foi transferido para Omã, onde foi recebido pelos militares e diplomatas belgas. Ele foi submetido a exames médicos para avaliar seu estado de saúde e permitir seu retorno nas melhores condições possíveis", disse.



Já o ministro iraniano das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, anunciou no Twitter que a Bélgica libertou o diplomata Assadollah Assadi, condenado por tentar realizar um atentado com bomba em 2018 nos arredores de Paris.



Em seu tuíte, Abdollahian observou que "o diplomata inocente do nosso país (...) está a caminho de sua terra natal e em breve estará no nosso amado Irã".



Vandecasteele havia sido condenado pelos tribunais iranianos em janeiro a 40 anos de prisão e 74 chicotadas por espionagem.