Jornalista americano recorre contra prorrogação de sua prisão na Rússia

O jornalista americano do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, detido em março na Rússia por acusações de espionagem, que ele nega, recorreu da prorrogação de sua prisão preventiva, segundo informações do tribunal publicadas nesta sexta-feira (26).



De acordo com o site do tribunal municipal de Moscou, a defesa do jornalista recorreu da decisão de um juiz, proferida na terça-feira, de prorrogar a prisão preventiva até 30 de agosto, aguardando seu julgamento.



O Kremlin afirma que Evan Gershkovich foi preso "em flagrante delito", sem detalhar as provas, já que o caso está sob sigilo sumário.



O repórter é acusado de ter coletado informações sobre a indústria de defesa russa.



Evan Gershkovich, sua família, seu empregador, o Wall Street Journal, e as autoridades americanas rejeitam categoricamente as acusações, que acarretam uma pena de 20 anos de prisão.



Gershkovich, que já trabalhou para a AFP em Moscou, é o primeiro jornalista ocidental detido na Rússia por "espionagem" desde a queda da União Soviética no final de 1991. Ele está atualmente na prisão de Lefortovo, em Moscou.



Sua prisão em 29 de março ocorreu durante o aumento da tensão diplomática entre os Estados Unidos e a Rússia sobre o conflito na Ucrânia, no qual Washington apoia Kiev financeira e militarmente.



A embaixadora dos EUA, Lynne Tracy, visitou Gershkovich em meados de abril e disse que ele está com "boa saúde boa".



Desde então, as autoridades russas negaram ao repórter duas visitas consulares, após um desentendimento com os Estados Unidos sobre vistos para jornalistas russos.