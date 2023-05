Passageiro abre a porta durante voo na Coreia do Sul

436

Um passageiro abriu uma porta de emergência de um avião da Asiana Airlines pouco antes do pouso nesta sexta-feira (26), informou a companhia à AFP. A aterrissagem aconteceu com segurança, mas várias pessoas foram hospitalizadas.



Quase 200 passageiros estavam no Airbus A321-200 com destino ao Aeroporto Internacional de Daegu, a 240 km de Seul.



Quando o avião estava a 200 metros do solo, um passageiro que estava sentado perto da saída de emergência "abriu a porta manualmente ao tocar a alavanca", afirmou um representante da empresa sul-coreana.



Alguns passageiros tiveram dificuldades respiratórias depois da abertura inesperada da porta e alguns foram levados para o hospital, mas ninguém ficou gravemente ferido, informou a Asiana.



A agência de notícias Yonhap afirmou que nove pessoas foram hospitalizadas.



"O passageiro foi entregue à polícia e está sendo interrogado", de acordo com a Asiana.



A Yonhap publicou um vídeo do incidente, que mostra o momento em que a porta é aberta em pleno voo e o vento afeta os passageiros.



