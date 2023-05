Supremo condena ex-presidente Collor por corrupção

436

O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi considerado culpado nesta quinta-feira (25) dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela Supremo Tribunal Federal (STF), em caso que é um desdobramento da Operação Lava Jato.



Oito dos dez ministros do Supremo votaram a favor de sua condenação, cuja pena será definida pela corte na próxima semana, quando é esperada a conclusão do julgamento.



Collor, de 73 anos, foi acusado de receber 20 milhões de reais entre 2010 e 2014, quando era senador, para "viabilizar irregularmente contratos" entre a construtora UTC Engenharia e a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.



O juiz relator do caso, Edson Fachin, sugeriu uma pena de até 33 anos de prisão, mas a dosimetria da sentença será debatida e estabelecida por todos os magistrados na próxima quarta-feira.



Fachin considerou que "o então senador se utilizou da influência político-partidária para promover indicações à diretoria da BR Distribuidora e criar facilidades para a celebração de contratos", de acordo com o site oficial do STF.



A lavagem de dinheiro foi realizada mediante mais de 40 depósitos em contas correntes em nome de Collor e em outras 65 de empresas que ele controlava, para burlar a fiscalização das autoridades financeiras.



A defesa do ex-presidente e ex-senador nega as acusações.



PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO