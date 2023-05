Tesla abrirá rede de supercarregadores à Ford em 2024

436

A Tesla dará aos veículos da Ford acesso à sua rede de supercarregadores nos Estados Unidos e no Canadá a partir de 2024, o que dobra, também, o número de estações acessíveis aos clientes da Ford, anunciaram as duas empresas nesta quinta-feira.



"No começo de 2024, todos os clientes da Ford terão acesso a 12.000 supercarregadores da Tesla e a carregadores de alta velocidade", informou Jim Farley, CEO da Ford, em conversa no Twitter com seu colega da Tesla, Elon Musk.



Farley não deu detalhes sobre os preços, mas afirmou que o grupo buscará que eles sejam "tão acessíveis e competitivos quanto possível". Já Musk indicou que o adaptador custará "algumas centenas de dólares".



A Ford dispõe atualmente de uma rede de cerca de 10 mil estações de recarga rápida para seus veículos elétricos. A partir de 2025, as novas gerações de elétricos da Ford serão fabricadas com um conector que dispensa o uso de um adaptador específico para as estações da Tesla.



