A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta quinta-feira (25), em um dia de grande entusiasmo com as companhias tecnológicas, após as previsões positivas da gigante dos processadores Nvidia, enquanto parte do mercado continua preocupado com a possibilidade de um default nos Estados Unidos.



Assim, o Dow Jones recuou 0,11%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,71%. O S&P; 500 também registrou alta, de 0,88%.



