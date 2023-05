436

O presidente Joe Biden declarou nesta quinta-feira (25) que não haverá default nos Estados Unidos, enquanto corre contra o tempo para alcançar um acordo com os republicanos sobre o aumento do teto da dívida.



"Não haverá default", disse ele, que também afirmou que suas negociações com o presidente republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, foram "produtivas".