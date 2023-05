Homem é preso em Londres após colisão no acesso a Downing Street

436

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (25), após colidir um carro contra a barreira de proteção de acesso a Downing Street, residência do primeiro-ministro britânico, no centro de Londres - informou a polícia.



A hipótese de ato terrorista não está sendo considerada pela polícia.



"Por volta das 16h20 (12h20 em Brasília), um carro bateu nos portões de Downing Street em Whitehall", a avenida na qual a Downing Street desemboca, relatou a Scotland Yard, em um comunicado.



"Policiais armados detiveram um homem no local, suspeito de dano criminal e de direção perigosa", disse a nota, sem divulgar a identidade do indivíduo.



"Nenhum ferido foi relatado. Há investigações em curso para determinar o que aconteceu", acrescentou a polícia de Londres.



Duas horas depois, ainda havia "um pequeno cordão de isolamento do lado de fora de Downing Street", informou um segundo comunicado.



"Os agentes locais de Westminster estão tratando do incidente, o qual, por enquanto, não se considera relacionado com terrorismo", completa o texto.



Uma hora e meia após o ocorrido, a avenida foi reaberta ao trânsito e aos pedestres.



Imagens de televisão mostram um veículo branco, com porta-malas e portas abertas, encostado nas grades. A polícia isolou o local.



Essas cercas que fecham o acesso à famosa Downing Street foram instaladas em 1989 por questões de segurança. Anteriormente, o público podia caminhar até a famosa porta preta do número 10, residência oficial do primeiro-ministro britânico.