Acusado de genocídio em Ruanda é encontrado na África do Sul

(foto: Reprodução: El Pais / XAVIER LASSALLE) Fulgence Kayishema, suspeito de planejar a morte de aproximadamente 2.000 tutsis em 1994, foi localizado e preso na África do Sul. Estava foragido há mais de duas décadas, desde 2001, e era considerado o principal responsável pelo genocídio ocorrido em Ruanda, um dos massacres mais devastadores da história recente mundial. A polícia sul-africana efetuou a prisão de Kayishema, um dos acusados de liderar o genocídio ruandês em 1994.





De acordo com informações divulgadas na quinta-feira (25) pelo tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU) para Crimes de Guerra, responsável pelo julgamento dos envolvidos no genocídio, Fulgence Kayishema foi detido na cidade de Paarl, situada no sudoeste da África do Sul e a apenas 60 km de distância da Cidade do Cabo.





Kayishema é acusado de organizar e executar o massacre de cerca de 2.000 refugiados tutsis em uma igreja, sendo um dos principais coordenadores do genocídio em Ruanda. Sua captura representa um passo importante no processo de responsabilização pelos crimes cometidos durante esse período trágico.