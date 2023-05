Deputado americano alerta sobre 'sextorsão' após suicídio do filho

436

(foto: Reprodução Redes Sociais) O deputado estadual da Carolina do Sul, Brandon Guffey, chamou a atenção para os riscos da 'sextorsão', crime que consiste em ameaçar divulgar informações pessoais da vítima em troca de dinheiro. Guffey perdeu seu filho, Gavin, de 17 anos, que cometeu suicídio no ano passado depois de ser vítima desse tipo de crime.





Gavin Guffey foi abordado no Instagram por alguém que se passava por uma garota em julho de 2022. A conversa entre os dois evoluiu no aplicativo, e a pessoa convenceu Gavin a ativar o 'modo temporário', que faz com que as mensagens desapareçam após serem lidas. Segundo Brandon Guffey, em entrevista à Fox News Digital, o adolescente trocou fotos íntimas com o criminoso.





Após essa troca, o golpista exigiu dinheiro de Gavin, que enviou US$ 25 (R$ 123,67) que tinha em sua conta. No entanto, o criminoso queria mais. Gavin chegou a dizer que estava com uma arma em seu quarto e que tiraria a própria vida caso as fotos fossem divulgadas.





Infelizmente, na mesma noite, Gavin, que tinha acabado de concluir o ensino médio e era apaixonado por arte e música, cometeu suicídio. Depois da tragédia, o golpista passou a extorquir dinheiro de Brandon Guffey e do primo adolescente de Gavin no Instagram. A investigação ainda não resultou em prisões.





Em 18 de abril, o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, assinou a 'lei de Gavin', apresentada por Guffey no ano anterior. Essa legislação torna a sextorsão um crime no estado e agrava a pena quando a vítima é menor de idade.





O deputado estadual destacou que o objetivo da lei é 'enviar uma mensagem' e salientou a cooperação entre democratas e republicanos para aprovar o projeto. Ele afirmou que muitas famílias são afetadas por esse crime, mais do que se imagina.





Segundo dados do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, os casos de sextorsão denunciados mais que dobraram entre 2019 e 2021, sendo que 79% dos criminosos buscavam dinheiro das vítimas em 2022.





Brandon Guffey aconselha pais e filhos a ficarem offline e envolverem a polícia caso enfrentem situações de sextorsão. Ele também ressalta a importância de conversar com os filhos sobre o assunto, para que saibam que podem contar com o apoio dos pais sem serem julgados.





O FBI classifica a sextorsão como um 'crime grave' e dá dicas para evitar ser vítima desse tipo de situação, como não enviar imagens comprometedoras a desconhecidos e não abrir anexos de pessoas desconhecidas.